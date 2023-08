Espectacular incendi en una nau industrial de Terrassa

#Bomberscat continuem treballant amb 13 dotacions a l'incendi d'indústria de Terrassa. Per ara, les tasques d'extinció evolucionen favorablement i seguim amb l'objectiu de sectoritzar l'incendi i que no propagui a les naus contigües pic.twitter.com/5kCXyw1P32 — Bombers (@bomberscat) August 28, 2023

Incendio de una nave industrial en #terrassa al barri de Ca n’Aurell pic.twitter.com/2CZ7qoiaxi — M.Montilla (@ManelMontilla) August 28, 2023

Elstreballen amben unal número 78 del carrer Severo Ochoa de Terrassa. El foc ha generat una gran columna de fum visible des de diversos punts.El cos ha rebut un avís a les 12.16h i, en arribar al lloc, s'han trobat una l'interior de la nau. Els Bombers treballen perquè el foc no es propagui a les naus veïnes. Segons han informat, les tasques d'extincióAl lloc també hi ha dotacions de la, per tallar el trànsit dels carrers Severo Ochoa, Josep Trueta i Doctor Turró, i facilitar les tasques d'extinció als Bombers, i del, que han atès una persona per