Barcelona-Shenzhen: s'estrena una nova ruta directa per volar a la Xina

ha inaugurat aquest dilluns una, que ha enlairat a les 00.05 de la nit de la ciutat xinesa i ha aterrat a la capital catalana les 08.05 hores, i que operarà elsamb un Airbus 330 distribuït en tres classes: Business, Premium Economy i Economy.La nova ruta s'ha presentat aquest mateix dilluns en una l'Aeroport de Barcelona-, amb la directora de la infraestructura aeroportuària, Eva Valenzuela; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el cònsol general en funcions de Xinesa a Barcelona, Hu Aimin; i el vicepresident de Shenzhen Airlines, Zhou Zhiwei.Des de l'Aeroport delels volsa lesper arribar a Shenzhen a les, i els vols de tornada sortiran de la ciutat xinesa a lesde la nit per aterrar a la capital catalana a les. Els horaris busquentant ald'empresa com al passatger vacacional amb connexions dins de la Xina i també connexions internacionals a les principals ciutats asiàtiques.ha celebrat que, amb la nova ruta, s'inaugura "" per a, ha destacat la col·laboració entre ambdues ciutats i la seva connexió emocional i d'interès cultural -ha dit-, i ha assegurat que aquest vol suposarà un salt d'escala per a Shenzhen i Barcelona. A més, ha aprofitat la seva intervenció peri per això ha insistit en la necessitat de treballar per tenir un aeroport que faci possible créixer en vols directes intercontinentals, ha apuntat.L', Qin Weizhong, que ha participat en l'acte mitjançant un vídeo gravat, ha destacat les similituds entre Shenzhen i Barcelona, i ha assegurat que la nova ruta serà un "punt de partida per aprofundir en la, i ha convidat els barcelonins a visitar la ciutat xinesa.