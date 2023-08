La maniobra de la RFEF que pot deixar el Barça fora de la Champions

Mostra el teu compromís amb Nació.

Són moltes les veus que adverteixen que el caspot tenir conseqüències nefastes per al futbol espanyol. La polèmica no fa més que escalar per la voluntat del president suspès de la(RFEF) per mantenir-se al càrrec i ara, de retruc, pot afectar també la participació dela lai la de la resta de clubs espanyols a les competicions continentals.Això es deu al fet que, segons explica Onda Cero, el secretari general de la RFEF,, hauria demanat a laque suspengués la Federació per l'"intervencionisme" del govern espanyol. Cal recordar que l'executiu estatal, a través deli el, han posat en marxa el cessament de Rubiales pel petó forçat ai les seves actuacions i discursos posteriors.Si la UEFA accepta la denúncia de Camps, l'òrgan rector del futbol europeu podria acordar la suspensió de la RFEF i, en conseqüència, tots els clubs que l'integren quedarien exclosos de la Champions League, l'Europa League i la Conference League de la pròxima temporada. Això afectaria el Barça, el, l', la, el, eli l'L'amenaça, segons explica la mateixa ràdio, és real: Rubiales i el president de la UEFA,, mantenen una molt bona relació que inclús ha traspassat la frontera estrictament laboral i ja és també a escala personal. Aquest seria el motiu pel qual l'organització europea encara no s'ha pronunciat sobre el paper del president suspès de l'espanyola.Com es podria aturar tot aquest procés? Tot està en les mans del nou president interí de la RFEF,, que entre les decisions immediates que ha de prendre és si cessa Camps perquè no continui amb les seves intencions de defensar Rubiales encara que això costi als clubs espanyols la participació en les competicions europees. Aquest dilluns se celebra una assemblea clau perquè la Federació triï si condemna d'una vegada per totes a Rubiales o si manté la fugida cap endavant.