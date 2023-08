ERC «celebra» que l'amnistia ja formi part de la negociació amb Sánchez

Mostra el teu compromís amb Nació.

"celebra" que l'amnistia ja estigui sobre la taula delen la negociació per la investidura amb. En aquests termes s'ha expressat aquest dilluns, portaveu dels republicans, després de la primera reunió de la cúpula del partit després de les vacances d'estiu. Després que, líder de, hagi indicat a TVE que una vintena de catedràtics i experts liderats per-peça clau per negociar també amb Junts des de la coalició governamental a l'Estat- ja treballen en els detalls de l'amnistia , Sans ha posat de manifest la satisfacció pel fet que aquests supòsits ja formen part de la negociació."Hi ha contactes en aquesta fase de negociació", ha indicat Sans, que ha apuntat que la prioritat no és reunir-se amb el, tot i queha remarcat que es vol reunir amb tothom menys amb. La clau de volta, en tot cas, és l'amnistia. "És una feina que portem fent els últims anys amb elsi la. No entrarem a concretar com s'ha de fer [la llei d'amnistia], però celebrem que estigui sobre la taula del govern espanyol. Això forma part de la negociació", ha ressaltat la diputada d'ERC.Existeix alguna possibilitat que les converses amb el PSOE es facin de manera conjunta amb? "Sumar sinergies ens farà més forts en la defensa de l'amnistia i l'autodeterminació. Seria molt interessant encarar això de manera conjunta, asseient-nos tots al mateix costat de la taula", ha ressaltat Sans. Hi ha "contactes" amb els socialistes, ha assenyalat, i també amb Junts. "La negociació és complicada", ha remarcat, a l'hora de defensar la discreció dels contactes existents. En les converses per la constitució de la mesa delno es va celebrar cap reunió entre els equips d'ERC i el del partit dePel que fa a lade l'Onze de Setembre, que aquest any l'(ANC) aspira a convertir en un clam per apujar al màxim l'exigència als partits independentistes de cara a la investidura de Sánchez, Sans s'ha limitat a indicar que el partit hi "participarà". L'any passat, el presidentva declinar ser-hi, i ERC com a partit també se'n va desmarcar pel to general de la mobilització, contrari al diàleg amb l'Estat. "Ens encantaria que aquestes manifestacions siguin massives, transversals i inclusives", ha indicat.