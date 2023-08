Retiren un producte per vigilar nadons perquè «pot provocar un incendi»

Pelspatidors que volen tenir els seusconstantment vigilats, fa uns quants anys que s'han posat de moda els productes "". Se sol tractar d'un dispositiu que inclou una càmera que permet als progenitors dormir separats del seu fill o filla i mentrestant poden tenir-lo controlat. Ara, però, l'(OCU) ha advertit d'un greu problema en un d'aquests dispositius.En concret, es tracta de la càmera, que ja s'ha retirat del mercat. El problema és que pot sobreescalfar-se per un error en la bateria i generar un foc que fins i tot podria convertir-se en incendi. És una circumstància que ja han patit alguns dels clients que n'han fet ús: as'han registrat 23 casos i set d'ells han acabat amb lesions menors.Els productes afectats, tal com ha explicat la mateixa marca, són els Philips Avent Digital Video Baby monitor produïts entre gener de 2016 i gener de 2020 dels següents models:. En cas de tenir-los, es demana contactar amb l'empresa, que substituirà el dispositiu per un de correcte de manera gratuïta.

