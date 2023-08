El PSC veu amb «optimisme prudent» les negociacions per a la investidura de Sánchez

Anàlisi exhaustiva dels acords amb el Govern

Comportament inacceptable de Rubiales

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Els partits es reactiven després d'unes vacances en què la política espanyola no s'ha aturat. Després de les eleccions del 23 de juliol, van començar les negociacions amb la vista posada a la constitució de les Corts i de la mesa del Congrés, i l'entesa entre el PSOE i els independentistes va permetre a Francina Armengol arribar a la presidència de la cambra baixa. Ara, les converses continuen i s'intensificaran amb l'objectiu de tancar un acord per a la investidura de Pedro Sánchez, unes reunions que transitaran amb la reactivació, també, de la política catalana. Des del PSC afronten amb "optimisme prudent" les negociacions i el partit es dedicarà en les properes setmanes a treballar de manera discreta per lligar els suports que necessita Sánchez."El PSC actuarà més que parlarà i farà més que dirà; treballarem de manera constant, amb discreció i mètode", ha afirmat el primer secretari dels socialistes. Les converses se centren des de fa dies en l'amnistia que demanen ERC i Junts, una carpeta que, a diferència de fa quatre anys, el PSOE ha acceptat obrir i que Sumar interpreta que és constitucional. Illa, però, no ha volgut analitzar aquesta qüestió i ha reiterat que es treballarà de manera discreta i en el marc de la Constitució. "El camí és el diàleg i el marc és la Constitució, que té un intèrpret que és el Tribunal Constitucional", ha dit. Un alt tribunal que, des de fa uns mesos, té una majoria progressista que podria veure amb més bons ulls una hipotètica llei d'amnistia. "És moment de fer més que de parlar", ha reblat.En les negociacions, Illa ha descartat acords creuats a la Moncloa i la Generalitat, perquè "cada àmbit és diferent" i ha insistit, com va dir José Montilla, que s'ha de treballar per "garantir la convivència". Sobre Junts, partit que tindrà la clau per desencallar la investidura de Sánchez i que ha situat Carles Puigdemont com a interlocutor en les converses, Illa ha dit que cada partit pot triar qui integra les negociacions. "No he tingut cap contacte amb ell", ha afirmat. La discreció que recepta Illa també fa referència a les reunions entre les parts. Sigui com sigui, Illa constatat que els resultats electorals són clars i que la ciutadania no vol un govern amb presència de Vox, i especialment clar ha quedat a Catalunya. En aquest sentit, ha confiat que tots els partits respectaran la voluntat expressada a les urnes.Ara, però, és el torn d'Alberto Núñez Feijóo, que se sotmetrà a la investidura els dies 26 i 27 de setembre. Des del PSC es dona per fet que serà una investidura fallida, perquè Feijóo no té els suports necessaris i l'entesa amb Vox fa inviable tancar pactes amb formacions polítiques com el PNB. De tota manera, Feijóo obrirà una ronda de contactes amb tothom -menys amb EH Bildu- per explorar possibles enteses. El diàleg amb Junts li ha obert, de fet, un front intern, amb les crítiques públiques de líder del PP català, Alejandro Fernández. Per Illa, la voluntat de diàleg de Feijoó és més per "desesperació" que no pas per convicció. "El PP ha lligat el seu futur a Vox, per això te una barrera amb altres partits", ha dit, i ha demanat "no perdre massa temps" amb aquesta qüestió.En clau catalana, el PSC reunirà el "govern alternatiu" els dies 6 i 7 a Viella en una trobada que se centrarà a valorar "exhaustivament" el grau de compliment dels acords pressupostaris amb el Govern. "Ho farem de bona fe i amb mirada positiva, però amb exigència per garantir que allò que s'ha acordat es compleixi", ha dit Illa. Després de l'estiu, el líder socialista ha lamentat que el Govern no hagi intensificat la feina durant les setmanes de vacances. "No hem vist allò que reclamàvem al Govern, no hem vist que vagi per feina", ha criticat. Els socialistes analitzaran els acords i demanaran explicacions en cas d'incompliments. "Està en joc la credibilitat del president Aragonès, no poso en dubte la seva paraula, però està en joc la seva credibilitat", ha dit. Primer s'analitzarà el grau de compliment dels acords abans d'afrontar possibles negociacions per als pressupostos de l'any vinent.L'executiva del PSC també ha abordat un dels temes de la setmana passada que encara cueja: el petó forçat de Luis Rubiales a la futbolista Jennifer Hermoso. A la reunió hi eren, de fet, el president del PSC i ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, i el president del Consell Superior d'Esports, Victor Francos. Illa ha tancat files amb la resposta del govern espanyol al cas Rubiales i ha qualificat d'"inacceptable" el comportament del president de la Federació Espanyola de Futbol. "El govern ha actuat amb determinació i celeritat perquè el masclisme no pot tenir cabuda en cap àmbit de la societat, tampoc en l'esport", ha afirmat.