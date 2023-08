El Tibidabo, nominat a un prestigiós premi internacional de disseny

El Parc d'atraccionsha estat nominat als premis d'arquitectura. Es tracta d’uns prestigiosos guardons internacionals organitzats per quarta vegada per la plataforma d’arquitecturaen reconeixement dels projectes més significatius en els àmbits dei elconceptual d', així com de fotografia i vídeo d'arquitectura, art i viatges. Hi estan nominades la plaça del Jardí i el funicular del parc, batejat com a Cuca de Llum . Ambdues competeixen a la secció de vot popular, que està oberta fins al 15 de setembre.Els dos projectes finalistes són la, finalista a la categoria de 'Paisatge: Espai públic' i lanominada a la de 'Paisatge: Disseny urbà' i la Cuca de Llum, totes dues desenvolupades per l’estudi barceloní MIAS Arquitectes. Els resutats de la votació se sabran a finals de setembre.D'una banda, Laestà inspirada en els valors del Tibidabo:. Segons recull B:SM en un comunicat, les característiques arquitectòniques de la plaça la converteixen en un entornque dona la benvinguda a les persones visitants i ofereix unes vistes "privilegiades" de la ciutat de Barcelona. A més, l’espai queda emmarcat pel jardí vertical que envolta l’edifici d’oficines del Parc, un element que reforça la relació i integració del Tibidabo amb l’entorn natural.A l'altra, els organitzadors del premi han destacat la Cuca de Llum, pel caràcter ", sostenible i d'avantguarda" del funicular, que ha esdevingut la manera més sostenible i ràpida d’accedir al. També posa en valor el disseny innovador, les vistes panoràmiques, el confort així com l'aplicació de dispositius digitals per augmentar l’experiència del trajecte. La Cuca de Llum ja va ser reconeguda el mes de maig passat com a millor projecte de transport sostenible pels premis Architizer A+ Awards

