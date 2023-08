Els juristes de l'equip d'Asens treballen en l'abast temporal i els supòsits que recollirà la llei d'amnistia

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

L'equip de juristes que coordina l'advocat i exsecretari general del grup deal Congrés,, ja treballa en l'articulació de la futura llei d'amnistia que ha de fer possible un acord ambper a la investidura de. Asens lidera una vintena de catedràtics i experts que segons ha explicat aquest dilluns en una entrevista a TVE la vicepresidenta segona del govern espanyol i líder de Sumar,, perfilen els "marges" de la llei, és a dir, els fets, el marc temporal i l'afectació de les persones implicades. Segons la vicepresidenta serà una llei plenament "constitucional".Tal com recull aquest dilluns La Vanguardia, les formacions i plataformes independentistes calculen que hi haoberts pels fets relacionals amb la consulta, als quals se sumenamb procediments administratius i comptables.Sumar entén que hi ha "multiplicitat de supòsits" i que la norma haurà de deixar clars quins són els que queden recollits a la norma. Segons Díaz cal estipular clarament els fets que poden tenir cabuda, o no, a la llei, així com quines persones poden quedar implicades en el procediment, perquè hi ha les que "han posat urnes", però també "agents encausats per diversos comportaments". "Aquesta és la complexitat de la norma, però sostinc que és absolutament constitucional", ha dit a TVE.La vicepresidenta ha afirmat que –contràriament al que apuntava el PSOE i l'informe dels lletrats que va impedir que la qüestió es pogués debatre al Congrés el 2021, "la llei és constitucional". En primer lloc, segons la vicepresidenta, perquè la Constitució "no l'impedeix", i a més "l'article 666.4 de la llei d'enjudiciament criminal parla d'aquesta forma d'extinció de la responsabilitat penal".A hores d'ara, segons Díaz, encara no es pot precisar quantes persones podran acollir-se a l'amnistia.L'equip coordinat Asens, que segons Díaz està format per juristes dels sectors més representatius del país, porta un mes treballant, i a qüestió és d'una "enorme complexitat". En tot cas, ha dit la vicepresidenta, es tracta d'una "oportunitat" per treure de l'esfera judicial un conflicte "polític".