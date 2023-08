Accident d'una carrossa a #Puigcerdà:

Des del #SEM s’han activat 4 unitats terrestres i s’han realitzat 19 assistències:



S’han atès i traslladat 3 afectats a l’ Hospital de #Puigcerdà (2 dones en estat lleu i 1 dona molt greu) i 16 altes in situ. — SEM. Generalitat (@semgencat) August 27, 2023

Tres persones han resultat ferides aquest diumenge en l'accident d'una carrossa a. Segons ha informat el(SEM), es tracta de dues dones que han estat traslladades a l'Hospital deen estat lleu i d'una tercera que ho ha fet molt greu.Laformava part de laque es feia a la zona del, on hi ha l'emblemàtic estany del municipi. Tot avançava amb la normalitat prevista quan, de manera inesperada, la carrossa s'ha desenganxat del vehicle que la transportava en un revolt.Arran dels fets, el SEM ha activat quatre unitats terrestres i, a banda dels hospitalitzats, ha atès 16 persones. L'Ajuntament ha informat que ha suspès la resta d'activitats de lad'aquest diumenge excepte el, previst per a les 23.00 hores.

Altres notícies que et poden interessar