Detencions, xinxetes i caos organitzatiu: així ha estat el pas de la Vuelta per Catalunya

Quatre detinguts per un suposat intent de boicot

Punxades per xinxetes a la carretera

Falta d'il·luminació i caos organitzatiu

#LaVuelta23



So sad 😭



It’s hard navigating the wet streets of Barcelona. It’s a domino effect out there! 🥹😞 pic.twitter.com/77AESNIsGO — Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) August 26, 2023

Confusión para conocer el orden de paso en el punto bonificado. El comisario de carrera pregunta a aficionados si han grabado la llegada de los ciclistas. #LaVuelta23 pic.twitter.com/CMca3ASPJy — Raúl Banqueri (@raulbanqueri) August 27, 2023

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Quan aquest divendres Jaume Collboni agermanava la Vuelta a Espanya i la Copa Amèrica , molt probablement no veia a venir el caòtic cap de setmana que li esperava a la competició ciclista. El canvi radical de temps, de l'onada de calor dels últims dies a les tempestes, va ser el preludi de dues etapes ambcom a protagonista que han estat un caos protagonitzat per detencions , un suposati el desastre organitzatiu.Els dies previs a la celebració de la prova ja hi havia cert caldo de cultiu independentista, amb entitats com l'o l'demanant que la ciutadania protestés contra la prova portant-hi banderes independentistes. A priori, una mobilització inofensiva fins que aquest dissabte transcendia que quatre persones havien estat detingudes a Solsona per "amenaces i insults" contra la prova ciclista, una de les tres grans juntament amb eli elEls protagonistes d'aquestes detencions són quatreque aquest dilluns han passat a disposició judicial després que se'ls escorcollessin els habitatges., que porta la defensa dels implicats, ha denunciat l'opacitat en el procés i ha criticat que després de moltes hores de la detenció encara no coneixien els fets pels quals la policia espanyola els tenia retinguts.Finalment, després de la declaració al jutjat s'ha conegut que les acusacions són per suposadament voler boicotejar la prova vessantabans del pas dels ciclistes per provocar la seva relliscada. En concret, els acusats s'enfronten a possibles delictes de, contra la, contra eli d'. Entremig, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha aprofitat la circumstància per lamentar que es parli més del cas Rubiales que del suposat "boicot independentista" a la Vuelta.I és que malgrat l'actuació de la policia espanyola, l'etapa d'aquest diumenge va ser protagonitzada per una acció que alimenta la teoria de l'intent de boicot: una quinzena de ciclistes van patir punxades en el mateix punt, el descens del. Tants problemes consecutius no podien ser casualitat i els equips van detectar presència de xinxetes a la calçada quan els ciclistes es dirigien cap a, al, en l'etapa que començava ai acabava a Barcelona.Aquests punxades van ser només la gota que va fer vessar el got de la indignació dels ciclistes. I és que en l'etapa inaugural ja es van rebotar contra l'organització per no preveure els problemes que podien sorgir. Les condicions climàtiques, amb unaque feia molt temps que no es vivia a la capital catalana, van deixar un escenari totalment caòtic pels carrers on s'havia de disputar la prova. Però l'aigua no va ser el problema, sinó la, que va deixar els ciclistes desorientats i va provocar, juntament amb el terra relliscós, caigudes fortíssimes. "No som micos al circ", va dir davant les càmeres el vigent campió, visiblement molest en l'arribada.Un nou exemple del caos de l'organització es va tornar a veure a l'etapa d'aquest diumenge. A la línia de meta, els operaris han tingut problemes perdels ciclistes i han demanat alque els ensenyessin les sevesper tal de sortir de dubtes. Finalment, les classificacions van quedar ben establertes, però els fets són inacceptables en una de les tres grans proves del ciclisme mundial.