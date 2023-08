Ayuso lamenta que es parli més de Rubiales que del «boicot independentista» a la Vuelta

🔥Pateixen perquè la Vuelta reflecteixi l'opressió nacional i social que patim com a poble???



La seva tàctica és la de sempre:

⚠️ REPRESSIÓ 👉🏼 4 DETINGUTS



La nostra solució:

✊🏼 Solidaritat i més LLUITA!#AixoNoEsEspanya pic.twitter.com/sghUcuTqV7 — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) August 26, 2023

intenta explotar el suposat "boicot independentista" a laper defensar, carregar contra la premsa internacional i, de retruc, criticar Pedro Sánchez per la voluntat negociadora amb ERC i Junts. Una mateixa voluntat de parlar per a la investidura que ara defensa el líder del PP,"Que interessant que la premsa internacional s'ocupi de l'impresentable comportament de Rubiales però que ningú denunciï ela la Vuelta per part dels independentistes, els que negocien amb Sánchez. Vivim una manipulació total", ha sentenciat la presidenta de la, que encara no s'havia posicionat sobre les accions del president suspès de la RFEF, com sí que havia fet l'alcalde de, per exemple. Aquest dissabte la policia espanyola va detenir quatre persones que suposadamentcontra la volta ciclista a Espanya, que ha arrancat a Barcelona. Es tracta de quatre activistes d'Osona, als quals se'ls han escorcollat els seus habitatges i està previst que passin a disposició judicial. "No sabem exactament de què se'ls acusa, quina acció o com ho volien fer. Tampoc sabem si pertanyien a algun col·lectiu o grup", ha reconegut la defensa.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

En paral·lel, aquest diumenge s'insinuava un possible boicot als ciclistes per presència de xinxetes a la calçada . I és que al descens del coll d'Estenalles una quinzena d'esportistes van patir punxades a les seves rodes, una circumstància que difícilment pot ser casual. Altres problemes que depenien de l'organització també s'han guanyat les crítiques dels ciclistes, com la falta de llum a la primera etapa a Barcelona.