Ferida greu una dona després de caure-li un fanal a sobre a Sabadell

Una dona ha resultat ferida per laaquest matí a la Ronda Zamenhof de Sabadell, i ha estat traslladada amba l'Hospital Parc Taulí, on l'atenen per un traumatisme cranioencefàlic i està en, com informa Catalunya Ràdio.Segons ha informat l'Ajuntament, els serveis tècnics municipals i l'empresa encarregada del manteniment de l'enllumenat treballen per determinar quins factors poden haver causat la caiguda del fanal, cap a les 13:00 hores, coincidint amb l'episodi deque s'ha viscut a la ciutat.Les inspeccions a l'enllumenat viari, gestionat per la, són periòdiques, i en cas de detectar-se qualsevol anomalia en l'estructura, inestabilitat o afectacions per intoxicació, el fanal afectat se substitueix per un de nou: cada any es canvien aproximadament unsper aquestes causes. A més d'obrir una investigació per determinar les raons de la caiguda, els operaris han comprovat que la resta dels fanals de la ronda de Zamenhof

