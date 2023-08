El Barça guanya guiat per la vareta de Yamal en un partit boig a Vila-real

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

L'ha estat l'escenari del millor futbol la tarda d'aquest diumenge. Elha aconseguit laen un partit boig. Els culers han hagut de remuntar a última hora per marxar amb els tres punts després d'avançar-se amb un 0 a 2 el primer quart d'hora. Tot, amb el nom propi de la jove perla, que ha tingut la seva primera gran actuació amb la samarreta blaugrana.Tant groguets com blaugranes, aquest diumenge de, s'han disputat la possessió des del xiulet inicial, coneixedors que, sense la pilota, el rival quedava despullat. Per aquesta raó, uns i altres s'han presentat amb, un fet que gairebé juga una mala passada als de Xavi al minut 6, quan el lateralha filtrat una bona passada en profunditat per a la carrera de, que no ha fallat. Els pocs centímetres de l'espatlla avançada del davanter han impedit, però, estrenar el marcador.El Vila-reial n'ha tingut més, però en el futbol de primer nivell no es pot perdonar al rival i el Barça s'ha encarregat de recordar-li. El jove Yamal ha recollit a la frontal un centre passat des del córner i ha tornat a introduir la pilota a l'àrea petita perquè Gavi rematés tot sol i aconseguís el. I al 14, quan Castelló encara es recuperava del cop, ha arribat el segon. Lewandowski ha encarat la defensa sense èxit, però amb la sort que el refús ha anat a parar a les botes de. L'holandès, sense oposició, no ha fallat iAmb la segona estocada, el camp s'ha inclinat clarament cap a la porteria local i el Vila-reial ha tingut molts problemes per robar-li el control als culers. Així, ha optat pel joc directe i la pilota aturada, i el pla li ha permèsper via deal minut 26. I els castellonencs han tornat al partit. Al minut 40, han construït una jugada de tiralínies amb una passada brillant de Gerard Moreno per l'entrada del lateral esquerre Pedraza, que ha deixat la passada de la mort a Sorloth perquè només hagués d'empènyer la pilota i segellar l'La segona part ha començat amb el mateix ritme frenètic i, després d'una primera arribada del Barça, el Vila-real ha aconseguit capgirar el resultat al minut 50. Pedraza, que ha estat un maldecap per Sergi Roberto, ha corregut tota la banda i ha deixat anar la pilota en el moment just perquè. La victòria momentània de què disposaven els groguets els ha pesat i han fet una passa enrere per defensar l'avantatge. Els blaugranes s'han llançat a l'atac amb el puntal de Yamal i han fregat l'empat en nombroses ocasions.Quan se superava el minut 60,com a revulsiu i el valencià no ha desaprofitat l'oportunitat. En la seva primera aparició ha xutat contra el cos d'un defensa i, més ràpid que ningú, ha recollit el refús per. I, com no podia ser de cap altra manera, la jove estrella del Barça, Yamal, l'ha seguit al minut 71 i ha connectat un tret precís a la base del pal esquerre de la porteria de Jorgensen que aquest ha desviat fins als peus dei, sense porter, el polonès ha tornat ai ha trencat amb una sequera que ja preocupava a can Barça.