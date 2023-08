Ho fas malament: l'error freqüent que provoca que els tomàquets tinguin menys gust

Elés una de les perles de la gastronomia catalana i mediterrània. No hi ha un bon plat sense tomàquet. N'hi ha de molts tipus, mides i qualitats, però és imprescindibleper gaudir-los plenament i no espatllar el seu gust. Això sí, no es pot tenir tot.La ciència diu que conservar els tomàquets a lapermet allargar la seva vida útil. Si bé, l'increment de. El xefexplica al seu compte d'Instagram que el gust del tomàquet està determinat per components que es troben a les, que queden malmeses per les baixes temperatures.Així, el fred provoca la pèrdua de compostos relacionats amb el gust dels tomàquets, pel qual la millor opció és mantenir-los enen un bol fruiter. Així, i conservant sempre el peduncle, es pot arribar a gaudir del millor tomàquet, tot i que calgui fer-ho de pressa abans que es faci malbé.

