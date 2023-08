Així es menja una bona pizza, no t'equivoquis

Un sí rotund per a bona part de la població per a moltes pizzeries de casa nostra. Un no encara més rotund per alque triomfa a les xarxes socials explicant curiositats de la pizza napolitana.En una entrevista a El món a RAC1,ha explicat la fórmula idea per. Atenció perquè sembla irreal, però la pizza napolitana té una tècnica concreta que permet gaudir de tots els sabors en cada mos.En primer lloc, la pizza, és a dir, a quarts. En segon, a l'hora de menjar-la s'han deels trossos per la, amb els dits, i si el centre cau es pot posar cap endins. I res més, aEfectivament,. El pizzaiolo afeeix que "la gent que no se la menja no ha entès la vida en general, amb alts i baixos, on no es pot estar tota l'estona en un èxtasi". De fet, Ayala aconsella utilitzar-la perque ha caigut al plat o perque s'hi hagin quedat.Ladels. Eric Ayala també fa menció a com alguns habitants d'aquesta regió italiana mengen pizza. Tota sencera, doblegada per la meitat dues vegades, "com si fos una crep", i a mossos.

