Mata tres persones i es lleva la vida en un tiroteig racista a Florida

La ciutat nord-americana de, a l'estat de, va ser l'escenari d'unaquest dissabte. Com a resultat de l'atac,abans que el pistoler es llevés la vida d'un tret al cap. L'alcaldessa de la localitat, Donna Deegan, ha anunciat que l'episodi serà perseguit com un"Un individu que encara no hem identificat ha matat a tres persones, dos homes i una dona, tots negres, abans d'apuntar la pistola cap a ell mateix i llevar-se la vida", va relatar el xèrif del comtat, T.K. Waters, tot assegurant que “”. Els fets van tenir lloc cap a les 13:00 (hora local, les 19:00 a Catalunya) relativament a prop de la universitat Edward Waters.L'agressor,que vivia amb els seus pares, es va dirigir a Jacksonville des d'on va escriure un missatge al seu pare per dir-li que mirés el seu ordinador. Hi va trobar diversos documents, que el seu fill havia descrit com a "", i va avisar a les autoritats. "El jove va deixar diversos manifestos, un per als seus pares, un altre per als mitjans i un altre per a l'Oficina Federal. Hi reflectia els seus repugnants ideals.", ha explicat Waters.L'atacant va utilitzar dues armes, unai unen què es podien veure esvàstiques pintades. Les primeres conclusions de la investigació revelen que no hi ha indicis que l'agressor formés part d'un grup més gran, sinó que "" i motivat per l'odi. "Aquest tiroteig va ser per motius racials, odiava els negres", va sentenciar el xèrif.

