La RFEF es dona una segona oportunitat: condemnar Rubiales o seguir fugint cap endavant

és el lamentable nom propi del moment. Les actuacions, actituds i declaracions masclistes protagonitzades des de la celebració delque va aconseguir la selecció espanyola femenina de futbol i fins a la, amb el punt més àlgid en l'estrambòtica compareixença davant l'assemblea de la, han obert una enorme crisi institucional que la federació busca aplacar amb unaaquest dilluns a les 16:00 hores per avaluar la situació i determinar la línia d'actuació a partir d'ara.La RFEF té, sense matisos ni termes mitjans. De la, els dirigents que resten en els seus càrrecs, amb el president interí-l'únic vicepresident que quedava sense dimitir- al capdavant, podran sortir amb-escenari poc previsible tenint en compte els comunicats bel·ligerants i defensius emesos aquest cap de setmana - o amb una. Si es compleix el segon supòsit, el torcebraç amb les jugadores, part del cos tècnic de la selecció femenina -sense Jorge Vilda- , el govern espanyol, la societat en general, la FIFA i l'ONU se li pot fer molt difícil de guanyar al màxim òrgan rector del futbol a l'Estat.I és que a Rubiales i a la RFEF els han donat l'esquena múltiples actors. El consens és total contra el paper de president suspès i federació, i el cas ha servit per unir postures allunyades en els àmbits estatal i internacional. Aquest dissabte, el Comitè Disciplinari de la FIFA va entrar d'ofici i es va anticipar al govern espanyol per apartar Rubiales de tots els seus càrrecs relacionats amb el futbol -també de la- durant un. Així ho va anunciar el president de la comissió, el colombià Jorge, que va detallar que la decisió està emparada per l'i es justifica per "". A més, prohibeix Rubiales i la resta de treballadors de la federació espanyolaamb la jugadora i el seu entorn de manera personal o mitjançant intermediaris, en virtut de l'article 7 del mateix codi.Hores abans, l'ONU també s'havia pronunciat i havia afirmat que Rubiales "va utilitzar clarament els seus privilegis iperuna esportista". Ho va explicar la relatora de l'ONU sobre la violència contra les dones i les nenes,, en declaracions a EFE. L'experta de les Nacions Unides va denunciar que el que més li crida l'atenció és el "", i de fer-ho "de forma tan descarada i pública".Al seu torn, el, el braç del govern espanyol en l'àmbit esportiu, va anunciar la presentació la tarda del passat divendres d'una denúncia contra Rubiales davant el Tribunal Administratiu de l'Esport (TAE) per tal de sol·licitar la seva suspensió al capdavant de l'ens rector del futbol a l'Estat. "", va expressar, president del Consell. La FIFA s'ha anticipat a la mesura del CSE, que no és incompatible i es preveu que sigui valorada pelaquesta setmana.