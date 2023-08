Les pluges s'apoderen del diumenge i enceten el final de l'estiu

⚠ Actualitzat avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dg. 8:00 a 20:00 h



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màxim 🟠 4/6



*Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/4Ukg5fiSCM — Meteocat (@meteocat) August 27, 2023

Així s'ha distribuït la pluja acumulada a Catalunya entre ahir dissabte i avui al migdia. Ha superat lleugerament els 100 mm a Molló - Fabert (#Ripollès) o al Lac Redon (2.247 m, #Aran) i els 50 mm a punts del Pirineu occidental, Prepirineu, #Montseny i litoral del #Maresme pic.twitter.com/e1aCqiBqFN — Meteocat (@meteocat) August 27, 2023

BREAKING: Severe thunderstorms just moved through Mallorca, Balearic Islands, Spain with very strong winds. There are reports of structural damage. This area is under a Level 3 risk of extremely severe thunderstorms today. pic.twitter.com/LWBccXJn5Y — Nahel Belgherze (@WxNB_) August 27, 2023

Les conseqüències dels aiguats

Avui sí. Després d'una setmana amb temperatures pels aires i rècords encadenats de calor a tot el país, la. Així, els aiguats registrats arreu del país escenifiquen l'inici del final de l'estiu.Els, que van començar ahir dissabte a la tarda al sud de Catalunya, ambincloses a la, s'han estès per tot Catalunya durant la matinada d'aquest diumenge i està previst que es quedin, almenys, unes hores més. El litoral català, de fet, segueix en alerta per, segons informa el Meteocat.El Servei Meteorològic de Catalunya informa que, la pluja acumulada al país ha estat especialment forta a(Ripollès), amb més de, igual que a Lac Redon (Vall d'Aran). D'altra banda, eli el, eli el litoral delhan estat els punts on més aigua ha caigut.Les illesno han quedat exemptes d'aiguats. Un vídeo publicat a Twitter mostra com la tempesta aha provocaten una zona(hotels o habitatges). I és que en aquest cas, l'aigua ha anat acompanyada deLes pedregades registrades les darreres hores alhan causat. Segons ha indicat Unió de Pagesos aquest diumenge, en algunes finques de Poble Nou del Delta (Amposta) on hi havia arròs bomba llest per collir l'"També s'ha vist afectat en menor mesura part de la collita al municipi veí de la. En total s'han vist afectades en un grau o un altre unes 800 hectàrees dels municipisi La Ràpita", apunta el sindicat agrícola. Tanmateix, l'entitat ha recordat que la zona afectada per lesdel cap de setmana era també la més havia patit lai lesd'aquest estiu.D'altra banda, al, concretament a Vilassar de Mar, l'aiguat de primera hora del matí ha deixat un vehicle atrapat en una riera . Els Bombers hi han hagut d'actuar d'urgència per rescatar el senyor que es trobava a l'interior. L'operació ha estat exitosa. A Barcelona ciutat, el túnel de plaça Espanya també ha patit els aiguats: ha quedat tancat al trànsit durant una bona estona perquè estava inundat.