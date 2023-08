Investidura gràcies al PSOE

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

El líder popular Alberto Núñezha assegurat en una entrevista a El Mundo que. En aquest sentit, ha assegurat que el que oferirà a, justament, és “, dintre del respecte a la Constitució”.“Reitero que em reuniré amb els grups que vulguin parlar de la Constitució a sobre de la taula. LaPerò si hi ha coses que són constitucionals, estem disposats a veure-les”, ha indicat. En aquest punt, ha assegurat que no coneix ningú que digui quecap a dintre de la Constitució.Feijóo ha opinat que laseria una unde, sostingut pels diputats de. Fins i tot s’ha obert aal. “Jo no posaré límits als acords constitucionals. Intentaré arribar a acords constitucionals amb partits constitucionals”, ha dit.Pel que fa a, ha assegurat que”, i ha advertit que mentre el PSOE segueixi governant amb l’independentisme, “és un bon caldo de cultiu perquè existeixin partits” com Vox.Sobre l’ús de lesa les Corts, ha opinat que cal primer concretar al Senat i després veure què es pot fer al Congrés “en determinats debats o en determinats supòsits”. “Què passaria si jo el discurs d'investidura el faig en gallec? El senyor Sánchez no l’entendria”, ha argumentat. Al seu parer, aquest assumpte és una “cortina de fum sobre el que en aquest moment el PSOE està negociant amb l’independentisme”, igual que les llengües cooficials al Parlament Europeu.