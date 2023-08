El tren ja ha arribat a la zona i ja s'ha iniciat el transbordament en paral.lel dels passatgers del tren Euromed avariat prop de Reus — Protecció civil (@emergenciescat) August 27, 2023

Un trenambestà aturat a l’intercanviador de, a, per unadel propi comboi, segons ha informat Protecció Civil. Un altre tren ja ha arribat a la zona per fer l'intercanvi de passatgers.La incidència no afecta la circulació de l’alta velocitat. Protecció Civil ha situat en

