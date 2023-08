Cantar-li i que reconegui la cançó? YouTube treballa en una nova eina per fer-ho possible

Siva revolucionar el món de la música facilitant als oients la manera dedel seu gust quan aquests sonaven a la ràdio, al cotxe o en una discoteca, ara Google prepara una nova revolució. I és que sovint ens passa que no recordem el nom d'una cançó tot i tenir l'estrofa entre cella i cella.Canta-li, la reconeixerà. Sí,, la plataforma de vídeos de, està treballant en una nova funcionalitat queel tema, com ha anunciat la companyia en un comunicat.Per ara, i segons Google, la nova eina només s'està implementant en un "dels que veuen YouTube en dispositiusa tot el món. "Si formes part d'aquest experiment, pots anar a la funció de cerca de novesque estàs buscant durant més de tres segons per identificar-la", detallen.Ara, amb aquesta novetat, Google pot(i millorar-ho). I és que sí, el Shazam és de la companyia propietària dels iPhones, tot i que ha estat disponible en tota mena de dispositiu des que el 2002 va entrar en funcionament. Ara, Google no només identificarà cançons gravades, sinó que també taral·lejades.

