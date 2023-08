Desarticulen un grup especialitzat a robar material informàtic en empreses d’arreu de Catalunya

Mostra el teu compromís amb Nació.

Elsd’Esquadra vani vanend’arreu de Catalunya. Se’ls acusa de catorze robatoris amb força en empreses deli elEl grup es desplaçava des de l’entorn metropolità a altres comarques catalanes i assaltaven en pocs minuts les oficines de les empreses. La investigació va començar a principis de juliol arran d’una sèrie de robatoris comesos en empreses del Segrià i el Pla d’Urgell.La nit del 10 de juliol, en poc menys de dues hores, van assaltar quatre empreses a les poblacions de Lleida, Torrefarrera, Bell-lloc i Vila-sana. En tots els casos, després de saltar les tanques perimetrals i forçar les portes d'accés, van: ordinadors, portàtils, tauletes electròniques i telèfons mòbils. Els assalts eren molt ràpids, de pocs minuts, ja que, on trobaven fàcilment el material informàtic. S’emportaven els dispositius electrònics i fugien del lloc sense donar temps a les alertes dels sistemes d'alarma.A banda de la pèrdua dels equips, aquesta mena de robatoris suposen unrellevant a les empreses per la pèrdua d'uns equips bàsics pel desenvolupament de l'activitat diària, a més de l’afectació que suposa l’aturada forçosa de l’activitat.Les primeres investigacions ja van apuntar que es tractava d’uni que, a mode de ràtzia, es dirigia a una zona ben comunicada on cometia els robatoris mentre s'anava desplaçant entre polígons de poblacions properes.La nit del 10 d'agost, es va produir una altra sèrie d'assalts a les comarques de Ponent, en concret a Lleida, Bell-lloc, Palau d'Anglesola i Tàrrega. L'avançament de la investigació va permetre relacionar-los amb dos fets més ocorreguts el 4 d'agost a Rubí i el 16, a Sant Cugat del Vallès. Alguns delsvan ser, així com elsque utilitzaven. La nit del 17 d’agost es va produir l’última onada de robatoris amb la mateixa operativa a Terrassa, Montcada i Reixac i Sant Cugat del Vallès.Després es va establir undels sospitosos que quedaven. El 23 d’agost van seren un polígon dementre circulaven en un vehicle amb cinc ocupants. Acabaven de robar en una empresa del municipi i al maleter del vehicle els agents van localitzar dotze ordinadors portàtils i un telèfon mòbil. També hi van trobar eines relacionades amb els robatoris amb força com tornavisos, palanques, llanternes i guants. Tots cinc van quedar detinguts. Anaven amb gorres i mascaretes quirúrgiques per dificultar la identificació en cas de ser gravats per càmeres de seguretat.En total, aquest grup criminalentre altres objectes. La investigació continua oberta per esbrinar si poden estar relacionats amb altres fets delictius i no es descarten noves detencions. Els detinguts ara, quatre dels quals amb antecedents, han passat a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cerdanyola del Vallès.