Un incendi crema sis naus industrials a Vilassar de Mar de matinada

Incendi, aquesta matinada, a Vilassar de Mar on han cremat sis magatzems industrials al camí de can França (avís 00.54h).



Informació ampliada:https://t.co/UG8UN8Vo2N pic.twitter.com/8is7scuV5G — Bombers (@bomberscat) August 27, 2023

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Elshan treballat al llarg de la passada matinada en unque ha afectat(camí de can França). L’avís havia entrat a les 00.54 hores. Immediatament, s’han activatque s’han trobat eltotalmentL’estratègia dels Bombers ha consistit ai diversos camions estacionats a tocar. S’hi ha treballat amb autoescala i monitors, que permeten llançar un gran cabal d’aigua sense mànega i amb una gran precisió sobre les flames. Aquest matí, tres dotacions segueixen remullant la zona, peròEl, les causes del qual encara no s’han determinat, ha quedata les. Unha estat evacuat ade Mataró amb símptomes, però ja ha estat donat d'alta.Les naus, d’uns 250 metres quadrats de superfície, eren fetes de. Totes sis han quedat. Cadascuna d’elles feia de magatzem de diverses empreses de la zona.