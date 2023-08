L'aigua oxigenada més enllà de les ferides: per a què serveix?

Blanquejar la roba

Netejar les juntes de les rajoles

Al jardí

Remei contra el vi

Desinfectant d'estris bucals

Lesde totes les cases tenen una ampolla d', tot i que no la fem servir gairebé mai. Si bé és cert que el seu ús principal és el de, també té propietats que la converteixen en un producte indicat per a altres usos que no siguin sanitaris.L'aigua oxigenada, que és peròxid d'hidrogen (H2O2) és: pot ser un bon. A més, també és un potent. A continuació, us mostremde l'aigua oxigenada que podem comprar a les farmàcies i supermercats (amb concentració del 3%).Eliminar taques de suor o blanquejar peces que s'han esgrogueït és feina fàcil per a l'aigua oxigenada. Només cal posar-ne uns 100 mil·lilitres barrejats amb aigua calenta en un cubell i remullar bé les peces tacades abans de rentar-les com habitualment.El mètode més eficaç per netejar les juntes de les rajoles del terra a la perfecció és amb aigua oxigenada. Primer cal escampar bicarbonat per les juntes i, després, abocar-hi l'aigua oxigenada a sobre. Finalment, sabó líquid. Tot ha d'actuar entre cinc i deu minuts i després s'ha de fregar amb un raspall.L'aigua oxigenada facilita que les plantes absorbeixin millor els nutrients i, a més, és un remei eficaç contra les plagues i els fongs. Segons l'Agència per a la Protecció del Medi Ambient dels Estats Units, és una alternativa ecològica per "prevenir i controlar bacteris i fongs que causen malalties a les plantes". Cal, però, utilitzar-la en concentracions baixes diluint-la en molta aigua.Les taques de vi negre són un repte per qui ha de netejar la roba. I l'aigua oxigenada una ran aliada. Només s'ha de barrejar el detergent líquid amb l'aigua oxigenada, posar-ho sobre la taca i deixar que s'absorbeixi. Ei, però, compte amb la roba fosca, pot destenyir-se.Sigui el raspall de dents com la fèrula o alineador, tots dos es poden desinfectar bé amb aigua oxigenada. Només s'ha de submergir l'objecte en qüestió en una solució d'aigua oxigenada diluïda, no molta estona, i després repassar-ho amb aigua.

