Lliga amb el xicot de la seva neta i es fa viral a TikTok

. Aquesta és la pregunta que faa la sevaen un vídeo que ha penjat la influencer arecentment. L'escena és ben curiosa: l'àvia intenta lligar amb el xicot d'Orihuela sense discreció. El vídeo ja ha conquerit els seguidors de la jove."Sí,, és el que el trobo maco, ho sento. També he estat jove", respon l'àvia amb serietat. La jove no pot contenir el riure i quan li diu que ja no és tan jove l'àvia encara en té una altra de preparada: "Per això mateix, si en trobo un, ho aprofito".I efectivament. Aprofitant el moment, la senyora es gira de cara el xicot i li pregunta si vol. Contenta, assegura: ", mira, mira, si m'ha costat poc agafar-ho". I la neta, de nou, riu. Però l'àvia l'adverteix: "Riu, riu, ja podries plorar".L'escena, si més no, ha provocat reaccions de tota mena a TikTok. La majoria dels comentaris que ha rebut es declaren fans de l'àvia i asseguren que s'assembla molt a la seva: "Ja pots dir-li que si el teu xicot no li fa cas, no pateixi res, que", assegura un dels usuaris. El vídeo, mentrestant, ja acumula més de 250.000 reproduccions.

