El sector turístic enterra definitivament la pandèmia amb un estiu «molt positiu»

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Elpreveude 2023 amb unesque enterren definitivament la pandèmia i es beneficien d'unque ha permès elevar preus. "Les dades de turisme són molt positives. Acabem l'estiu amb uni, si comparem amb la mitjana espanyola, és millor encara, perquè a Espanya hem incrementat un 17% les reserves i es parla de rècord", explica a l'ACN Beatriz Oficialdegui, directora de màrqueting de Destinia."El primer semestre ha sigut molt bo i el, on ja hem començat a notar un certfruit dels efectes de laque hi ha a", reconeix a l'ACN l'empresari i president de Turisme de Barcelona, Eduard Torres. De cara als mesos vinents, vaticina que aquesta tendència seguirà. Tot i això, ressalta que la capital es manté com una, especialment quan hi ha grans concerts o esdeveniments esportius com la F1."Si tenim un repte és la connectivitat amb Àsia. Tenim una base molt diversificada, estem forts a Europa i sobretot amb els EUA, peròen reposar-se. Hem d'augmentar els vols, aquests són elsde cara a aquest any", ressalta Torres.Tot i aquest horitzó de cert estancament, segons Destinia l'estiu a Catalunya s'ha mantingut fort gràcies als. Aquí hi destaquen, tal com apunta aquesta agència en línia, els, tradicionalment els que més visiten Catalunya per motius de proximitat, seguits de. Altres operadors com la patronal d'agències Acave celebren també l'alta arribada de visitants, fet que han permès compensar lai la tebiesa amb què està remuntant l'asiàtic.Pel que fa als, Destinia observava darrerament unaque als mesos d'estiu "s'ha aturat". Així, el preu mitjà per persona i nit que s'ha pagat als hotels de Catalunya ha estat tan sols un 2% més que a l'estiu passat, és a dir, una mitjana de. Des d'Apartur el seu president, Enrique Alcántara, sí que ha vist una pujada de preus en un escenari d'ocupacions per sobre del 90%. "La demanda és molt més forta que l'oferta, i això comporta un augment del preu mitjà a Barcelona, així que", afirma.Preguntat per lade la capital catalana en aquest context de pujada de preus, Alcántara destaca que els adversaris de Barcelona són "grans capitals europees" comque ja funcionen des de fa més d'un any, així que la reobertura de destinacions més exòtiques, però de preus més baixos, no suposa un risc. De cara al futur, defensa continuar l'aposta per un turisme basat en la cultura i esdeveniments com els concerts que s'han acumulat aquest estiu a la ciutat.Des de la patronal d'agències Acave, el seu president Jordi Martí, també reconeix a l'ACN que l'estiu ha confirmat "" amb què elva començar el període de vacances, amb un 80% d'agències amb la previsió de superar el negoci del 2019. "Esperem tancar l'any, tant en l'àmbit emissor com receptor, positivament. Encreuem els dits perquè això sigui ja definitiu", apunta. Tanmateix, ressalta que