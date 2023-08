Barcelona dona el tret de sortida a La Vuelta sota la pluja

Mostra el teu compromís amb Nació.

després de 61 anys sense fer-ho i ho ha fet sota la. Aficionats i curiosos d'arreu, coberts amb paraigües o tapats amb impermeables o jaquetes, s'han acostat a lade la. També ho han fet al llarg del recorregut traçat a la ciutat per animar els ciclistes al seu pas. El circuit, que va acabar a les Torres Venecianes de l'avinguda Maria Cristina, fa 14,8 quilòmetres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tallat la cinta de la sortida de la primera etapa.A mesura que s'acostava l'hora de la inauguració, el cel s'anava enfosquint i el primerha caigutdels primers ciclistes. Això no ha espantat la gent, que ha animat amb aplaudiments i xiulets el pas dels corredors mentre sostenien els paraigües i s'intentaven tapar amb jaquetes o les banderes dels equips que esperonaven.La sortida s'ha fet des de la platja del Somorrostro en una. Tot seguit, els ciclistes han enfilat el carrer Marina per recórrer el circuit de 14,8 quilòmetres. El recorregut passa per davant de llocs emblemàtics com la Torre Glòries, l'Arc de Triomf, la Sagrada Família o la Pedrera. És des d'aquest punt on els corredors van agafar el carrer Aragó fins a la plaça Espanya i la línia d'arribada a les Torres Venecianes de l'avinguda Maria Cristina.La prova, que ha recorregut 14,8 quilòmetres de la ciutat, ha obligat a tallar el trànsit durant set hores. Això ha fet complicar la mobilitat durant el dia. De fet, s'ha afectat fins a 46 línies d'autobús i s'han habilitat 78 passos de vianants concrets per canviar de vorera. A més, elsque han caigut durant la prova han comportatdels participants iLa previsió per aquest diumenge és de més pluges i xàfecs durant tot el dia , però sobretot fins al migdia. Lade la Vuelta té lloc avui, entre, on el punt de finalització se situa a l'estadi Olímpic.