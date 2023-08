Arranca l'operació més ambiciosa dels darrers 50 anys per trobar el monstre del llac Ness

Els misteris agraden a l'ésser humà i la seva història és plena de mites que responen a incògnites per a les quals no es coneix la resposta. Una de les figures llegendàries més famoses és la del, a Escòcia, conegut popularment com a. El seu origen no està del tot clar, però ara un grup deintentarà acabar amb el suspens.I és que aquest cap de setmana estan duent a terme l'operació més ambiciosa dels darrers 50 anys per trobar el monstre. Emprenamb l'objectiu de detectar qualsevol indici de la seva existència. Els organitzadors, eli l', han aportat també drons amb càmeres infraroges, detectors submarins i càmeres per retransmetre en directe.Això sí, el llac fa, pel qual hauran de treballar de valent per aconseguir l'objectiu. "i demanem als voluntaris que ho enregistrin tot", ha explicat Alan McKenna, un dels participants, a la BBC.

