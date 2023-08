Alerta de perill màxim i moderat aquest diumenge a tot Catalunya per la intensitat de la pluja

⚠ Actualitzat avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Ds. 14:00 a dg. 20:00 h



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màxim 🟠 4/6



*Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/qwd63yGlxw — Meteocat (@meteocat) August 26, 2023

Elha tombat la porta per entrar apelsud la tarda d'aquest divendres, ambamb pedres d'un pam a lesi el. Si bé, no s'aturarà i arribarà a tots els racons del país amb precipitacions de fins a 20 mil·límetres en mitja hora, que han obligat ela activar els avisos de perill màxim i moderat.Concretament, serà a les comarques del, juntament amb les del, on el perill serà més elevat. Això no vol dir que es pugui abaixar la guàrdia a la resta del territori, ja que, en aquests casos, les alertes seran de perill moderat.Al seu torn,també ha activat el, i ha recomanat no sortir de casa en les zones més afectades i evitar aparcar els vehicles en zones especialment inundables i rieres. De moment, aquest dissabte, el cos dels Bombers de la Generalitat ja ha rebut centenars de trucades per la meteorologia.

