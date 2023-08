Imatges | Cauen pedres d'un pam en el temporal al sud de Catalunya

La tempesta del sud ja deixa pedra a localitats com la Sènia (el Montsià).

Vídeo de Laura Sola pic.twitter.com/q705J5BLfa — Meteocat (@meteocat) August 26, 2023

La pedra que ens ha deixat la tormenta a La Sénia @tv3cat pic.twitter.com/6zBSJYLAcY — L A I A / K H O L I N (@greywindbooks) August 26, 2023

Imatge de la mida de la pedregada a la Sénia.

Fotografia de @CoraVerge99 pic.twitter.com/ljTrrZ0zq7 — Meteocat (@meteocat) August 26, 2023

Desastre pels cotxes i mes a La Sénia https://t.co/RaMCrVl94t — Niel Delmar (@Vakapiupiu) August 26, 2023

Elha tombat la porta per entrar a. Ho ha fet pel sud, on la tarda d'aquest divendres s'estan produintamb pedres d'un pam a lesi el. La, al Montsiá, han estat els municipis més malparats durant la primera embranzida, amb cotxes rebentats i diversos vidres trencats.Elmanté activada l'a la majoria de comarques del país davant la previsió que el temporal continuï el seu avenç cap al nord durant el cap de setmana. S'esperen també grans acumulacions d'aigua i ruixats intensos.Tot i que les pedregades no han sorprès ningú, ja quetambé havia activat el, els veïns han enregistrat imatges esfereïdores dels efectes del canvi radical del temps després d'una setmana protagonitzada per l'onada de calor. Aquestes són algunes de les

