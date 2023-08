Una professora obliga els alumnes a agredir un company musulmà a l'Índia

A Hindu school teacher in UP, India, asking Hindu kids in the class to hit a Muslim kid because he is Muslim! Islamophobia in India has crossed all boundaries. pic.twitter.com/HET3utip7P — Ashok Swain (@ashoswai) August 25, 2023

L'es troba immersa en una escalada de les discriminacions a les minories ètniques i religioses. En aquest context, unade l'estat d'Uttar Pradesh, al nord del país, haper no haver-se après les taules de multiplicar. Els fets han estata les xarxes socials, i han commocionat la societat nacional i internacional.Durant la gravació, la dona expressa la seva xenofòbia amb comentaris com "". L'home darrere la càmera, a qui no s'ha identificat, contesta que "té raó,". Mentrestant, els menors es tornen per bufetejar la víctima, animats per la professora.", diu la dona. La policia ha presentat càrrecs contra ella, tot i que el pare del nen havia indicat que deixaria de dur-lo a l'escola, però no la denunciaria, segons declaracions recollides per Indian Express. Al seu torn, el cap de l'oposició,, ha lamentat que s'intenti

