El màxim accionista del Terrassa evita demanar el cap de Rubiales per no «colpejar l'oponent quan és a terra»

Este es un mensaje abierto a aquellos que critican como cobarde la postura del @terrassafc de no pedir públicamente #RubialesFuera #RubialesDestitucion la cabeza del señor Rubiales en bandeja de plata.



Algunos hechos:



No hay que tener valentía en unirse a una mayoría… — Konstantinos (@ConTsakiris) August 26, 2023

Elno demanarà la destitució del president suspès de la, per les seves actuacions des de la celebració de la final del Mundial femení. Aquest posicionament ha comportat algunes crítiques que el màxim accionista del club,, ha volgut contestar amb una carta oberta a les xarxes socials. "", ha expressat.Tsakiris ha defensat que cal demostrar el respecte a les dones amb fets i no amb paraules, i que "". Tanmateix, s'ha limitat a compartir la posició del Terrassa només amb lasi aquesta ho sol·licita i ha reblat que "". Alhora, ha confessat queEs tracta del club català que s'ha pronunciat d'una manera més tèbia respecte al cas Rubiales, amb una línia similar a la del, que ha evitat demanar la destitució o qualsevol mesura contra el dirigent. El club ha esperat a disposar de les "" de Rubiales, segons fonts internes consultades per, que han arribat aquest divendres en forma d'una compareixença escandalosa davant l'assemblea de l'òrgan rector del futbol a l'Estat, en què ha carregat durament contra un "" i ha assegurat que "".

Tolerància Zero amb el masclisme

‼️ Tolerància zero



Rebuig categòric del Girona FC als actes i actituds protagonitzats pel president de la RFEF, Luis Rubiales, durant la Final del Mundial Femení



+ https://t.co/GkjMymuPnR#GironaFC pic.twitter.com/nZl0WfKICk — Girona FC (@GironaFC) August 24, 2023

COMUNICADO OFICIAL#RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 25, 2023

tot el suport a totes aquelles dones que pateixen l’inacceptable i fastigós masclisme imperant.



Manifesto el meu total rebuig a l’actuació de tots aquells membres dels estaments oficials i no oficials que permeten i amparen actuacions reprobables i a tot allò succeït aquest matí — Elena Fort 💜 💙❤️ (@Fortelena) August 25, 2023

El Girona F.C. ha estat el primerde primera divisió a posicionar-se oficialment. En un comunicat, el club presidit perha mostrat el seuals actes i les actituds del president de la RFEF, Luis Rubiales, durant la Final del Mundial Femení. El conjunt, que forma part de l'estructura del Manchester City, també ha sigut contundent amb un missatge deal masclisme: "estem decidits a contribuir activament a l'erradicació d’aquest tipus d’actituds i comportaments", ha afirmat l'entitat esportiva, que no participarà en l'assemblea d'aquest divendres perquè no n'és membre actiu. Per la seva banda, l's'ha avançat als blaugranes i ha reaccionat a les darreres declaracions de Rubiales amb unPel que fa a les jugadores de la selecció espanyola, la primera a pronunciar-se a través de la seva agència va ser Jennifer Hermoso, que va demanar "". L'ha seguit la dues vegades pilota d'or i capitana del Barça,: " Això és inacceptable, s'ha acabat. Estem amb tu, companya ". S'hi han sumat també altres futbolistes blaugranes com, entre altres. Per la seva banda, el capità del primer equip masculí de futbol,, ha expressat el seu suport a les denúncies de les jugadores. "", ha dit.Per la seva banda, la vicepresidenta institucional i portaveu del Barça,, s'ha desmarcat de la tebior del club i ha expressat amb contundència la seva exigència que Rubiales dimiteixi com a president de la RFEF. "Manifesto el meu total rebuig a l’actuació de tots aquells membres dels estaments oficials i no oficials", ha piulat.