Les millors ciutats de l'Estat per viatjar a l'estiu, segons «The Times»

El diari britànicha elaborat una llista de 25que recomana. Entre aquestes, n'hi ha set de l'Estat i. "Hem escollit les escapades urbanes de platja ideals que t'ajudaran a eliminar els pensaments de la tardor", remarca l'article del periòdic.Para The Times, Barcelona és un destí "obvi" que s'ha de visitar. El rotatiu britànic recomana conèixer la platja de la Barceloneta, dormir en algun hotel amb piscina a la terrassa i visitar restaurants amb estrella Michelin. "A la platja t'espera un estiu per lluir-te, ja sigui fent classe de ioga a la platja, fent peses en un dels gimnasos a l'aire lliure o simplement gaudint del passeig marítim", subratlla.Una altra de les escollides és València, on el diari destaca les seves "milles d'arena" que "s'estenen al nord i sud del port". A la capital del País Valencià, The Times recomana als lectors "passar un dia de platja", conèixer el Marina Beach Club, i acabar amb un "recorregut en catamarà al vespre des del port"."Rodejada de palmeres datileres i de bars i restaurants, La Malagueta és cada centímetre de la platja urbana", destaca. A més, subratlla que està a "només mitja milla a peu del palauet Museu Picasso de la ciutat", on hi ha una exposició sobre els 50 anys de la mort del pintor.The Times destaca de Palma el seu "llarg passeig marítim lliure de trànsit" per on passejar observant la catedral gòtica de la capital de les Balears. A més, també remarca que l'extrem oriental de la platja de Ca'n Pere Antoni és un "dels millors llocs on establir-se".Sant Sebastià és, segons The Times, la ciutat "gourmet" d'Espanya amb una "preciosa platja". Concretament, el rotatiu britànic aconsella una cita a la platja de la Conxa. Ara bé, per fer gana, recomana fer una classe de surf a la platja de Zurriola, a l'est de la ciutat. I fan menció a visitar bars de pintxos."Vigo, a Galícia, és la porta d'entrada a una de les platges més boniques d'Espanya: la Praia do Rodas a les illes Cies", assenyala. Del petit arxipèlag i reserva natural, n'informa que és necessària una autorització per accedir-hi. A més, a la ciutat, recomana visitar els bars d'ostres i els restaurants de peix del nucli antic.A Corunya és batejada com "la ciutat surfera". I la platja d'Orzán és el lloc, segons indiquen, on més es practica aquest esport aquàtic. "L'arena daurada es corba al llarg de l'abarrotat centre de A Corunya, hi ha una segona platja més tranquil·la prop de Praia das Lapas", explica. D'altra banda, també mencionen la importància "cultural i històrica" de la Torre d'Hèrcules, el far en funcionament més antic del món.