Desarticulen un clan familiar que estafava persones d’edat avançada a Barcelona

Elshanunque. Abordaven les seves víctimes simulant que no es coneixien i recreaven una escena on un d’ells es feia passar per unaque voliade loteria premiat.S’aprofitaven de la bona voluntat de les víctimes, que es deixaven portar per la situació i els. Els investigadors van esbrinar que els autors utilitzaveni els van localitzar en un càmping de. Se’ls atribueixen almenys sis casos aEls Mossos van detenir el 22 d’agost dos integrants del grup i l’endemà van escorcollar el càmping, on van intervenir, desenes de, tres, dues, accessoris decom perruques i els bitllets deEls lladres triaven víctimes d’edat avançada, entre els, vulnerables i amben molts dels casos. El grup, format per homes i dones, actuava de manera molt organitzada i hi havia unperfectament definit. Un sempre es feia passar per una persona que disposava de diversos cupons de loteria premiats i es comportava com una persona que no coneixia la ciutat i que podia tenir alguna limitació cognitiva. Aleshores preguntava a la víctima la ubicació d’algun establiment proper on pogués cobrar els cupons premiats, que li havia ensenyat prèviament.Mentrestant, un altre membre del grup que era per la zona s’interessava per la conversa donat que ambdues persones, per qüestions diferents, podrien ser vulnerables. Sempre seguint un guió perfectament estudiat, la persona que duia els cupons explicava que volia donar part del premi al capellà del seu poble. Aleshores proposava repartir-se el premi entre tots tres.En aquest moment, el darrer lladre que havia entrat en escena proposava ensenyar diners i joies al propietari dels cupons en senyal de bona voluntat i acompanyar-lo a un establiment de loteria proper per cobrar el premi. Aleshores demanava a la víctima si podia fer el mateix com a mostra de confiança.En aquest punt s’hi afegia un tercer lladre, còmplice dels anteriors, que era presentat com a acompanyant en el rol d’amic o company de feina. La víctima accedia a pujar al vehicle amb ells i la convencien per treure diners en caixers de la zona. Quan arribaven al caixer la víctima treia grans quantitats de diners i tornava al vehicle. A vegades li demanaven el PIN del compte bancari i ells mateixos realitzaven l’operació al caixer.Els lladres parlaven molt amb la víctima per obtenir informació sobre les joies i diners que disposava i proposaven acompanyar-la al domicili per agafar-ne més. Un dels integrants del grup hi accedia i l'ajudava a triar les joies. En alguns casos obrien i remenaven calaixos per buscar aquells objectes de valor que també es poguessin endur.Un cop obtenien les joies i diners tornaven al vehicle continuaven la marxa cap a una administració de loteria. Abans d’arribar-hi el suposat propietari dels cupons simulava posar-se malalt o buscava qualsevol pretext per sortir del vehicle. Un dels lladres s’oferia a acompanyar-lo per ajudar-lo i, a vegades, la víctima també s’hi mostrava predisposada o la persuadien perquè fes aquesta gestió.Quan la víctima sortia del vehicle, deixava totes les seves joies i diners a l’interior i quan tornava els lladres ja no hi eren.El 25 d’agost, els dos detinguts van passar a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Blanes. Amb aquestes detencions, els investigadors han resolt dos casos al districte de Sants-Montjuic, dos a Nou Barris, un a Gràcia i un a l’Eixample.