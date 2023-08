«Et fotran fora a puntades»: surrealista comentari en un tiquet de bar

És habitual que els establiments deposinals tiquets, els paquets de sucre o els tovallons. Normalment, aquestes fan referència al bon menjar que s'hi ofereix, agraeixen la visita dels clients o expliquen un acudit.Però un bar des'ha saltat totes lesi ha apostat per un missatge ben: "Som capital de comarca, el bo són les arcades i la gent és tan bona que et fotran fora a puntades".Els, sense entendre el perquè del comentari, ho han publicat a les xarxes socials a tall de. "Aquí no fem fora ningú, bye bye", escriu un dels afectats. I és que l'establiment no dona ni les gràcies a qui decideix seure a la seva terrassa.

Altres notícies que et poden interessar