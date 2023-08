El metro torna a la normalitat: reoberta l'L4 després de dos mesos

Mostra el teu compromís amb Nació.

Ladesprés de les obres deque han provocat talls en el servei durant els dos últims mesos. Els usuaris podran tornar a recórrer tota l'L4 un cop finalitzats els treballs que han servit per "millorar l'eficàcia, el confort i la qualitat" de la infraestructura.L'obra ha requerit una inversió dei s'ha executat en dues fases. En la primera, realitzada durant el primer mes, es va deixar sense servei el tram de la línia groga entre. En la segona fase, que s'ha fet durant l'agost, s'ha reduït l'afectació deixant sense servei el tram entre Jaume I i Girona.Les obres han suposat la demolició de 6 quilòmetres de via doble que s'han construït de nou. També s'han instal·lati 18.600sobre una plataforma formada amb 14.000 metres cúbics de formigó. Durant aquests mesos TMB ha habilitat transport alternatiu.D'altra banda, eltambé ha estat en obres i ha patit talls. Per compensar-ho hi ha hagut un servei de, amb el mateix interval de 8 minuts del tramvia.Les obres al tramvia tenen per objectiu, que se situarà davant del Design Hub i substituirà les parades de Glòries-Meridiana i de la Farinera. En aquests dos mesos de treballs, es connectaran les vies noves a les existents, fet que impossibilita el pas de tramvies per aquesta zona. Segons ha detallat l'ATM, aquests treballs són "" per complir amb els terminis de l'obra que ha d'unir el tramvia des de Glòries fins a Verdaguer en 8 minuts. Alhora, han insistit que era imprescindible fer les actuacions aquest estiu per alliberar l'espai ocupat per les vies actuals per una altra obra, l'ampliació del vestíbul del metro.