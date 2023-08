Els submarinistes de la Guàrdia Civil localitzen el cadàver d'un home desaparegut a l'embassament d'Ulldecona

Efectius delsi lahan recuperat elde l' home que es va enfonsar aquest dijous a la tarda en l'. Passades les 14:00 hores d'aquest divendres els efectius del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil han localitzat i recuperat el cadàver, segons han confirmat fonts de l'institut armat a l'agència Europa Press.Al voltant de les set de la tarda del dijous, es va posar en marxa eldesprés de rebre l'avís que una persona que estava nedant en l'embassament s'havia enfonsat i els amics que l'acompanyaven no el veien sortir a la superfície, tal com van informar des del Consorci Provincial de Bombers.En la cerca inicial, l'equip de busseig dels Bombers, i van senyalitzar el punt de cerca a l'espera de l'arribada del grup subaquàtic de la Guàrdia Civil. Una vegada mobilitzat el grup, durant la matinada d'aquest divendres, ha continuat la cerca de la persona enfonsada sense aconseguir avanços, per la qual cosa el dispositiu continuava actiu sota la coordinació del GEAS, fins que han trobat el cadàver.

