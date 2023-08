Confinen un càmping i desallotgen dues urbanitzacions per un incendi forestal a Arbúcies

Els Bombers de la Generalitat han confinat un càmping i han desallotjat dues urbanitzacions de manera preventiva per un incendi forestal a Arbúcies. Fins a 38 dotacions, onze d'elles aèries, treballen sobre el terreny per apagar el foc que s'ha declarat aquest divendres poc després de les 14:00 hores a prop de la carretera Gi-543 al municipi de la Selva.



Concretament, els Bombers han demanat el confinament d'un càmping i de tretze masies, tot i que precisen que les persones que hi viuen no corren perill. De manera preventiva, la Policia Local ha desallotjat les urbanitzacions la Joia i Palau, d'on han marxat una vuitantena de veïns. La prioritat dels equips d'emergències és el flanc dret, per evitar que les flames arribin a un barranc, tot i que treballen en un perímetre d'unes cinc hectàrees.

Segons ha informat el cos en un comunicat, l'incendi no avança empès pel vent, sinó per l'orografia del terreny. El cap del foc ha coronat un petit turó i la prioritat dels efectius d'extinció és atacar el flanc dret, que ja fa recorregut descendent, perquè no s'encaixi en un barranc. A més, el foc llença algunsi els efectius estan revisant el perímetre per descartar noves ignicions.Elha tallat la circulació per la carretera GI-543 en ambdós sentits entre els punts quilomètrics 1 i 11,5, mentre quemanté en alerta eli està fent seguiment de l'incendi des del CECAT. El telèfon d'emergències 112 ha rebut un centenar de trucades per aquest incendi.