Intenta robar una caixa forta i li explota a la cara a Sabadell

Durant la matinada del passat diumenge 20 d'agost, undesprés que limentre l'intentava obrir a. Segons ha pogut saber, l'incident es va produir quan un dels dos encaputxats que van accedir a l'interior d'un domicili va generar unaamb una radial tot encenent la-el propietari posseeix productes de caça- que hi havia a l'interior de la caixa forta.Alertats per un veí, els agents delsvan arribar pocs minuts després de la deflagració, trobant-se'l. L'individu continua hospitalitzat i inconscient en un. El seu company va fugir del lloc dels fets. El cos policial català manté oberta una investigació per tal d'esclarir els fets i localitzar l'escàpol.

Altres notícies que et poden interessar