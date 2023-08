ERC presenta l'actual negociació amb Sánchez com l'aprofundiment de la seva estratègia

Mostra el teu compromís amb Nació.

veu en l'actual negociació ambl'aprofundiment de l'estratègia desplegada pels republicans des de fa tres anys a Madrid. En una carta adreçada a la militància i signada per, la direcció del partit manté que per investir el candidat del PSOE cal l'amnistia, que ara com ara centra el debat, però també concretar les condicions per exercir el dret d'autodeterminació i millores en el benestar de la ciutadania, que es concreten en el traspàs de Rodalies i posar fi a l'espoli fiscal que pateix Catalunya. "Ho fem des d'una posició exigent i raonable, amb propostes ambicioses i factibles", diuen Junqueras i Rovira, que demanen "coordinació" amb Junts per encarar les negociacions amb tota la força possible.Els set escons dels republicans i el set dels juntaires són decisius per a Sánchez si vol continuar a la Moncloa. A diferència de fa quatre anys,per al líder del PSOE, que aquesta última legislatura ha pogut aprovar lleis amb Ciutadans. Això reforça la posició dels independentistes a l'hora d'exigir contrapartides a canvi del seu "sí" -no n'hi ha prou amb l'abstenció- a la investidura. "Malgrat la majoria aquesta majoria alternativa amb Ciutadans, la passada legislatura vam aconseguir avenços molt importants en la lluita contra la repressió amb l'alliberament dels presos i la derogació del delicte polític de sedició", defensa ERC.A la carta, Junqueras i Rovira detallen l'acord a la mesa del Congrés, que ha permès una majoria progressista presidida per. Les tres condicions pactades per ERC a canvi dels vots a la mesa són el "compromís per acabar amb la repressió" per "totes le vies legals necessàries", la defensa de l'ús del català al Congrés i al Parlament Europeu i la creació d'una comissió d'investigació sobre el Catalangate. En el marc de les converses amb els partits espanyols, Sumar ha cedit dos diputats a ERC perquè pugui configurar grup propi al Congrés, i el PSOE n'ha cedit quatre a Junts perquè pugui fer el mateix.