Una furgoneta atropella cinc vianants a Barcelona

múltiple a. Una furgoneta s'ha abraonat cap a cinc vianants a pla de Palau, al districte de. L'accident s'ha produït aquest divendres al matí després d'una fallada mecànica, segons han confirmat fonts de l'Ajuntament de la ciutat a Europa Press. L'atropellament ha deixat cinc ferits lleus.Els serveis d'emergències han rebut l'avís al voltant de les 11:30 hores i hi han desplaçat sis efectius del). Els cinc vianants atropellats han estat traslladats a l'hospital, repartits entre l'i l. Tots els ferits són lleus i estan fora de perill.La conductora de la furgoneta n'ha sortit il·lesa. Lal'ha identificat en el marc de la investigació de les causes de l'accident. Encara no està tancat, però els primers indicis apunten a una fallada mecànica com el motiu de l'atropellament.

Altres notícies que et poden interessar