Oranich rebutja que l'amnistia inclogui Borràs: «És una barbaritat»

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

s'oposa "radicalment" que una hipotètica llei d'amnistia pactada amb el govern espanyol inclogui la condemna a Laura Borràs per irregularitats a la(ILC). L'advocada i membre delha reaccionat d'aquesta manera a les paraules de la portaveu del Congrés,, que en una entrevista a l'ACN va defensar que la presidenta del partit hi fos inclosa.", ha criticat Oranich en declaracions a El Matí de Catalunya Ràdio aquest divendres. La jurista ha subratllat que es tracta d'una condemna per un "delicte comú". I ha assenyalat que hi ha altres mesures de gràcia, com l'indult, plantejat pel mateix TSJC que la va jutjar i sentenciar.Oranich, que ha precisat que parla com a jurista i no en nom de Junts, ha considerat una "barbaritat" que es plantegi la inclusió de Borràs en una llei d'amnistia. En aquest sentit, ha destacat la diferència entre els indults, que són personals, i una llei d'amnistia, que és general. "L'opinió pública intel·ligent ja ho ha entès", ha etzibat la membre del Comitè de Garanties, que ha recordat com ella va ser amnistiada després de la dictadura."Un delicte que no té res a veure amb l'1-O, com pot ser un delicte de dret comú, de falsificació de documents, pot tenir altres mesures de gràcia", ha indicat l'advocada. I ha afegit: "Però una amnistia política, perquè ha actuat políticament, radicalment no".Més enllà del cas de Laura Borràs, Magda Oranich ha defensat que "una llei d'amnistia no està prohibida per la Constitució" i que, per tant, hauria de ser possible que tirés endavant en el cas de l'1-O.