Collboni agermana La Vuelta i la Copa Amèrica: «Ens ajuden a veure la millor Barcelona»

Acte d'agermanament entrei laambcom a teló de fons. L'alcalde de la ciutat,, ha presidit aquest divendres l'acte d'agermanament entrei la, dues competicions que la ciutat acollirà aviat. "Els grans esdeveniments esportius ens deixen un llegat de projecció internacional positiva, la transmissió delscom ara la competició neta i la superació, i també, en la part material, ingressos econòmics molt importants", ha destacat Collboni. En aquest sentit, l'alcalde ha celebrat que aquesta mena de competicions "tornin" a Barcelona perquèdels barcelonins. A l'inici de l'acte, que ha tingut lloc al Moll de la Marina, els representants de les competicions han fet un intercanvi de samarretes.Collboni ha assegurat que fa més d’una dècada que la ciutat no acull un esdeveniment d’aquestes característiques. L’alcalde ha assenyalat que aquesta mena de projectes "ajuden a veure la millor Barcelona" també arreu del món. La Vuelta, que tindrà lloc aquest cap de setmana, i la Copa Amèrica, l’agost del 2024, projectaran Barcelona a la resta d’Espanya i a “molts altres països europeus”, ha apuntat."Avui aquí unim ciclisme i navegació, unim Europa i Oceania, i unim una pràctica molt assequible com és el ciclisme amb la Copa Amèrica, que està molt lligada amb la innovació i la tecnologia", ha expressat Collboni, que ha comparat l’agermanament d’ambdues competicions amb la tradició i la innovació representa la ciutat de Barcelona.A banda, Collboni ha dit que encetar La Vuelta al Moll té un pes simbòlic "molt important". "Aquesta platja, fa no tant, va acollir un barri de barraques", ha recordat, i ha dit que és una zona que expressa "el progrés de la ciutat". L'alcalde ha convidat els barcelonins a gaudir de La Vuelta i ha demanat que es desplacin en metro durant la competició.El director general de La Vuelta 2023,, ha dit que aquest és l’escenari de sortida més "bonic" i "increïble" que ha tingut mai la cursa, que començarà dissabte al mateix lloc on s’ha fet l’acte d’agermanament. Guillén ha assenyalat que la competició comparteix amb la Copa Amèrica valors com ara la internacionalització, la sostenibilitat, i els escenaris "màgics" on es desenvolupen. En la mateixa línia, el CEO de la Copa Amèrica, Grant Dalton, ha celebrat que l’any que ve la competició tingui lloc a la costa catalana, un dels escenaris "més preciosos del planeta".