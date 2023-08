«El masclisme no pot quedar impune»: la política i l'esport celebren la dimissió de Rubiales

Tolerància Zero amb el masclisme

‼️ Tolerància zero



Rebuig categòric del Girona FC als actes i actituds protagonitzats pel president de la RFEF, Luis Rubiales, durant la Final del Mundial Femení



"El Masclisme i l'abús no poden quedar impunes"

A l'espera de la dimissió del president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales , que es consumarà aquest divendres a partir de les 12:00 en l'que ha convocat, l'onada de reaccions no s'ha fet esperar. Personalitats de, però també de lai, fins i tot, las'han bolcat per celebrar la dimissió del president de la RFEF, forçat a dimitir després del petó no consentit que li va fer adesprés de la final del mundial femení, on la selecció espanyola es va proclamar campiona.El món del futbol ha tingut undurant l'impàs entre els fets de Rubiales i el seu adeu. L'ombra del president de la, en un primer moment. Malgrat les excepcions d'equips com El Sant Andreu, l'Europa o el Lleida Esportiu, la majoria de clubs de futbol —com ara ell'i el— han mantingut un silenci còmplice amb les accions de. Ara bé, un cop coneguda la intenció de Rubiales de plegar, les mostres de rebuig s'han accentuat.El Girona F.C. ha estat el primerde primera divisió a posicionar-se oficialment. En un comunicat, el club presidit perha mostrat el seuals actes i les actituds del president de la RFEF, Luis Rubiales, durant la Final del Mundial Femení. El conjunt, que forma part de l'estructura del Manchester City, també ha sigut contundent amb un missatge deal masclisme: "estem decidits a contribuir activament a l'erradicació d’aquest tipus d’actituds i comportaments", ha afirmat l'entitat esportiva, que no participarà en l'assemblea d'aquest divendres perquè no n'és membre actiu.Elper la seva banda, també ha manifestat el seu "rebuig absolut al comportament del Sr. Luis Rubiales i van descriure com ael comportament del president, que va ser protagonista a la llotja per la celebració que va fer del triomf tocant-se els testicles i va culminar amb el petó forçat a. El club deconsidera que aquest acte va ser un "cas d'assetjament i un evident abús de poder".Els jugadors delvan ser dels primers futbolistes a mullar-se en contra de la continuïtat de Rubiales al capdavant de l'ens federatiu: Tots dos van condemnar l'actitud del president i van donar suport a la davantera de la selecció espanyolaSi no va ser consentit va ser un abús de poder", va declararmentreli va donaa la davantera de 33 anys.El president del, va ser dels primers mandataris a mostrar-se en contra del president i només tres altres clubs de primera divisió —Reial Societat, Osasuna i Atlètic de Madrid— van demanar obertament la seva dimissió abans que el rebuig generalitzat per l'escàndol masclista hagi fet caureen menys d'una setmana.

L'òrbita de la política ha estat més contundent en el rebuig a Rubiales. En un primer moment, tant el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, com el president espanyo, Pedro Sánchez, van demanar explicacions a Rubiales, mentre el Govern va demanar-ne la dimissió. El president de la RFEF va ser durament criticat per membres de Sumar i fins i tot del PP.



Un dels darrers a fer-ho ha estat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni: "Ha de servir per dir-li al món de l'esport que mai més es pot faltar el respecte a les dones, com a esportistes i com a persones", ha afirmat en una atenció als mitjans aquest divendres. Collboni ha lamentat que la resposta de Rubiales hagi estat "tardana i vacil·lant" perquè ha "profunditzat encara més el malestar" de la societat. També per part dels socialistes Arran de l'adeu del mandatari, la diputada socialista, Adriana Lastra, ha volgut constatar que la dimissió és una victòria pel moviment feminista: "Visca la lluita de les dones", ha afirmat en una piulada al seu compte de Twitter.



A l'altra banda del govern espanyol, les reaccions també han estat contundents. La ministra d'igualtat en funcions, Irene Montero, com la líder de Sumar Yolanda Díaz hi han reaccionat: Visca el moviment feminista, ha reaccionat la fins ara vicepresidenta segona de l'executiu espanyol. En l'àmbit català, la diputada per Barcelona dels comuns, Aina Vidal, ha considerat en la necessitat que accions com la de Rubiales tinguin conseqüències: "El masclisme i l'abús no poden quedar impunes".

"Rubiales ha avergonyit Espanya"

La premsa internacional també s'ha fet ressò de la polèmica amb Luis Rubiales. El rotatiu alemany, Der Spiegel ha estat contundent i assegura que "Rubiales és l'home que ha avergonyit Espanya". D'altra banda, diaris britànics com el The Guardian o la BBC també s'han pronunciat. El mitjà escrit va assegurar que les declaracions de la FIFA amb relació al comportament de l'encara president, demostraven que les accions eren inacceptables i assegurava que Rubiales dimitiria mentre que la BBC posava de manifest la celebració a la llotja del mandatari, on es va gratar les zones íntimes, i ha fet un seguiment informatiu de tot l'escàndol. El més contundent ha estat Le Monde que ha afirmat que el gest de Rubiales va ser d'un "masclisme caduc", posant en segon pla la victòria de la selecció.