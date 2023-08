L'ANC planteja la Diada per «sacsejar» la investidura: «Ja vam fer caure el Govern»

Feliu convida Aragonès a assistir a la manifestació

La manifestació de lade l'any passat va "moure coses" i la d'enguany ha d'anar en la mateixa línia. Així ho afirmaen una entrevista a l'ACN, on assenyala que cal aprofitar el context de negociacions d'investidura per a pressionar. La presidenta de l'ANC recorda com "l'any passat vam provocar la caiguda d'unindependentista sense projecte d'independència" i defensa que "aquesta vegada també" s'ha d'exercir la pressió. La dirigent independentista confia en la mobilització per a l', "celebra" que aquest any sí que hi siguin presents els republicans i convida el president de la Generalitat,, a assistir-hi "si el seu compromís és amb la independència".La manifestació de l', que enguany confluirà a lade Barcelona, arribarà en plenes negociacions entre els partits a l'Estat, on els independentistes jugaran un paper clau sivol tornar a ser investit. ERC i Junts ja van fer possible la constitució del Congrés ambde presidenta, sumant-se a una majoria de 178 diputats, i ara enceten les converses per a la investidura. Preguntada sobre si la concentració ha de servir per a "pressionar" en contra de la investidura de Sánchez, Feliu respon que "evidentment"."Les manifestacions de l'Onze de Setembre han tingut efectes reals a la política del país", sosté la presidenta de l'. En aquest sentit, fa referència a l'anterior edició: "L'any passat vam provocar la caiguda d'un Govern independentista sense projecte d'independència, i això va ser sacsejat per l'11-S". "Entenem que aquesta vegada també", ha assegurat.En una tessitura de la governabilitat de l'Estat on els partits independentistes tenen veu, Feliu defensa que ERC i Junts han de posar damunt la taula de Sánchez una dicotomia: "Ha de ser independència o res. Independència o no donar suport a cap projecte espanyol". Feliu planteja la manifestació convocada per l'ANC a partir de "tres vectors". El primer, interpel·lant laen plena presidència del. El segon, "cap a", que "la independència es faci efectiva". I el tercer, "combatre l'autonomisme dins del nostre país".La manifestació de l'ANC de l'any passat va estar marcada per l'absència de la direcció d'ERC i d'Aragonès, que van declinar la invitació perquè consideraven que la convocatòria era "excloent", en contra dels partits polítics. Aquest any, però, els republicans sí que han mostrat predisposició a anar-hi perquè hi veuen unLa presidenta de l'entitat independentista "ho celebra", malgrat que deixa clar que "el plantejament de l'Assemblea és sempre el mateix: no a l', sí a la". En aquest context, Feliu defensa que també hi assisteixi Aragonès. "Millor que hi sigui", assegura. "Si el seu compromís és amb la independència, que ell així ho ha verbalitzat, està bé que hi sigui", afegeix.Feliu no creu que el conflicte estigui en un moment d'"" i per això confia en lade l'independentisme com en manifestacions d'anys anteriors. "La gent sortirà al carrer. Animo tothom a sortir amb la idea que es mouen coses per la Diada", defensa la presidenta de l'ANC. Feliu manté la seva crida a la participació: "Segur que des del sofà de casa no movem tant com l'Onze de Setembre".