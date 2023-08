Mostra el teu compromís amb Nació.

L’expresident dels, s’ha entregat aquesta matinada a la presó de, a, per fer front a la dotzena de càrrecs que hi ha contra ell per haver intentat revertir els resultats electorals de l’estat deel 2020. Trump ha sortit enpoc després, ja que va pactar una fiança de 200.000 dòlars i altres mesures cautelars com abstenir-se d’utilitzar les xarxes socials per atacar altres implicats o testimonis.En un missatge a X, l'antiga Twitter -el primer que hi fa des del gener del 2021- ha parlat "d'". "No em rendiré", ha avisat. Per primera vegada, s'ha difós la imatge policial de Trump fitxat. Aquesta setmana també s’han entregat altres acusats, com els advocats de Trump que l’ajudaven en l’intent de fer tombar els resultats a Geòrgia, entre els quals hi haEl cas contra Trump a Geòrgia és el quart al qual fa front l’expresident republicà dels Estats Units. A l’abril, ja va anar als tribunals pel casi el seu intent de silenciar-la amb suborns. Al juny, es van iniciar els procediments pel suposat mal ús de documents classificats durant la seva etapa com a president, i aquest mateix mes Trump va haver de fer front a càrrecs apels intents de revertir els resultats del 2020 amb l’assalt al