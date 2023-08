Rubiales només és la punta de l'iceberg: cinc cares del masclisme al món de l'esport

Marc Overmars Marc Overmars, en una foto d'arxiu Foto: Europa Press

Marc Overmars, que ocupava la posició de director esportiu de l'Ajax d'Amsterdam. Les víctimes van ser les seves companyes de feina i els "missatges inapropiats", com ho va catalogar el club, incloïen fotografies dels seus genitals. L'exjugador del Barça va admetre els fets i es va disculpar pel seu comportament, alhora que va dir sentir-se "avergonyit". La reacció de l'entitat holandesa, que va acomiadar-lo de manera fulminant, va esdevenir un exemple de gestió, tot i que diverses treballadores van denunciar que el masclisme està instaurat en la manera de treballar de l'Ajax. Un dels casos més sonats d'assetjament sexual en el món del futbol dels darrers anys va esclatar a inicis del 2022 i va ser protagonitzat per, que ocupava la posició de director esportiu de l'd'Amsterdam. Les víctimes van ser les seves companyes de feina i els "", com ho va catalogar el club, incloïen. L'exjugador delva admetre els fets i es va disculpar pel seu comportament, alhora que va dir sentir-se "avergonyit". La reacció de l'entitat holandesa, que va acomiadar-lo de manera fulminant, va esdevenir un, tot i que diverses treballadores van denunciar que el masclisme està instaurat en la manera de treballar de l'Ajax.

Carlos Santiso Carlos Santiso, en una imatge d'arxiu Foto: Europa Press

Més a prop, a Madrid, el Rayo Vallecano va optar per una estratègia oposada i va sortir en defensa de l'entrenador del primer equip de futbol femení, Carlos Santiso, quan el febrer de 2022 van sortir a la llum uns missatges de Whatsapp escrits el 2018 en què enaltia les agressions sexuals. Concretament, el tècnic defensava que era necessari "fer-ne una com els de l'Arandina", en referència a l'agressió sexual de dos jugadors de l'Arandina Club de Futbol a una menor de 15 anys, per a aconseguir "l'efecte d'unitat" en el grup que van tenir aquells fets. "Ens falta agafar-ne alguna, però que sigui major d'edat per no tenir problemes", deia l'entrenador. Tot i les múltiples exigències perquè l'apartessin del càrrec, Santiso va acabar la temporada al capdavant de l'equip i, simplement, no va ser renovat per la següent. Fins i tot, el Rayo Vallecano el va acomiadar amb un comunicat d'agraïment per la feina feta.

Larry Nassar Larry Nassar, detingut en una imatge d'arxiu Foto: Europa Press

Fora del futbol i a l'altra banda de l'Atlàntic, el cas de Larry Nassar va trasbalsar la societat estatunidenca i mundial. Qui va ser el metge de l'equip nacional dels Estats Units de gimnàstica havia abusat sexualment durant anys de, com a mínim, 156 atletes menors i joves. El macrojudici a Nassar, que va concloure amb diverses condemnes per una suma de més de 100 anys de presó -cadena perpètua-, va captar l'atenció de l'opinió pública internacional. Va destacar especialment el testimoni de la campiona olímpica Simon Biles, qui va denunciar la inacció de les autoritats esportives del país i de l'FBI, així com la complicitat de l'USA Gymnastics, l'ens rector de l'esport als Estats Units i que depèn de la Casa Blanca, i del Comitè Olímpic i Paralímpic del país. Durant el judici, Nassar es va disculpar, però no va ser suficient per evitar agressions entre reixes i va ser apunyalat a l'esquena i al pit durant un altercat amb un altre intern que el va deixar ferit.

Dani Alves Dani Alves, en un partit amb el Barça Foto: Europa Press

Barça i del futbol a portar més de mig any en presó preventiva per una violació a la discoteca Sutton de Barcelona. Però no és només l'acte. Des de la garjola de Brians 2 ha fet declaracions contradictòries, canviant de versió diversos cops i posant el focus, amb la connivència d'alguns mitjans, en l'actitud de la víctima. L'exfutbolista blaugrana anirà a judici per agressió sexual en els pròxims mesos. A les contradiccions del futbolista cal sumar-li unes proves de la policia catalana que no criden a l'optimisme de la defensa del brasiler. El cas més sonat dels últims mesos pel que fa a la violència masclista ha estat el de Dani Alves . De ser una llegenda deli del futbol a portar més de mig any en presó preventiva per una violació a la discotecade Barcelona. Però no és només l'acte. Des de la garjola deha fet declaracions contradictòries, canviant de versió diversos cops i posant el focus, amb la connivència d'alguns mitjans, en l'actitud de la víctima. L'exfutbolista blaugrana anirà a judici per agressió sexual en els pròxims mesos. A les contradiccions del futbolista cal sumar-li unes proves de la policia catalana que no criden a l'optimisme de la defensa del brasiler.