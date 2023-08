El temps d'aquest divendres: l'onada de calor inicia la retirada

S'acaba l'onada de calor

El pitjor ja ha passat. Després de quatre dies amb una onada de calor que ha sotmès Catalunya,aquest divendres. En cap cas farà fred, però els 40 graus generalitzats de les darreres jornades no es repetiran. Tot, abans d'un cap de setmana en què elpreveu una gran davallada del mercuri en els termòmetres.Laque afecta bona part d’Europa s'ofegarà definitivament. Si bé, en alguns punts de Ponent encara es podeni la nit i la matinada no deixaran descansar ningú com seria desitjable. Les precipitacions no es faran notar més enllà d'algun punt aïllat del Pirineu occidental i no serviran per mitigar els efectes de la calor.Sigui com sigui, el temps serà d'estiu i l'aire condicionat es mantindrà com el principal aliat dels catalans., amb alguns bancs de núvols prims a la meitat nord durant la tarda, i al litoral regnarà la. L'esperança de gaudir d'un cap de setmana simplement càlid i la percepció d'una certa rebaixa de la calor hauran de ser arguments suficients.

