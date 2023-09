El Tramvia Blau, abandonat

Eficiència i història

El 28 de gener de 2018 l'Ajuntament va decidir suspendre el Tramvia Blau Foto: TMB

L’interrogant de la remodelació durant 5 anys

Ja fa més deque aquell vagó de color del mar que recorria l'avinguda delde manera tan emblemàtica no transporta passatgers. Elde Barcelona va guardar-se a les cotxeres com quan s’una joguina vella que s'ha de reparar. Avui, encara ningú ha tocat les vies per on transitava ni ha permès que l'històric transport públic pugui tornar a veure la llum aArrancava a lai pujava fins a laper arribar al peu del Funicular del Tibidabo. Des detraçava un recorregut per carrers envoltats de cases modernistes i noucentistes que obrien pas a un entorn natural que oferia unes magnífiques vistes de Barcelona. El Tramvia Blau és l’últimdels tramvies originals delde la capital catalana, però actualment no està en funcionament.El 28 de gener del’de Barcelona, a través deva anunciar la sevaper iniciar un "nou traçat de la via, remodelar el material mòbil i rehabilitar les cotxeres del servei", detallendes de l’Ajuntament. Han passat cinc anys, i encara no s'ha reparat la infraestructura. Per això, des de la(PTP) i l’(AVSGC) reivindiquen encara eldel Tramvia Blau."És la manera mésper arribar al Tibidabo”, assegura, tècnic de la PTP. Evidentment, la forma més ràpida és agafar el cotxe i la línia d’autobús 196 fa el mateix recorregut de pujada que el Tramvia Blau, però consideren que no és la millor opció. "Si posem 10 autobusos per hora, com a molt es transporten 800 persones, però si es fa una reforma del tramvia la capacitat pot ser de", assenyala el tècnic, fent referència a les propostes de millora que l’associació fa anys que presenta. D’aquesta manera, s’incentivaria el, ja que depenent d’on parteixis per arribar al Tibidabo caldria agafar la línia 7 del ferrocarril, després el Tramvia Blau i, per últim, el funicular.Per poder fer-ho i que l’emblemàtic transport no sigui únicamentcaldria que el viatge del menut ferrocarril s’integrés a les targetes de mobilitat de TMB: "Si no es fa unai torna, serà únicament per un afany turístic", apunta el tècnic. Per incentivar que els ciutadans accedeixin al Tibidabo en transport públic i no en vehicle privat, caldria també integrar el. D’aquesta manera es podria accedir a la part alta de la ciutat de la manera que tanta gent ho havia fet en un passat.El factortambé mou aquells qui reclamen el seu retorn. "Té més de 100 anys i dona figura al barri, és", apunta, president de l’AVSGC. El Tramvia Blau ésde la ciutat i, per això, les dues associacions lamenten que no van saber res de la seva reparació fins a finals del mes de gener d’enguany. "Es va conèixer a través de la premsa que hi havia hagut una suspensió dels pagaments per part de l’empresa que anava a fer la reforma", detallaA mitjans del 2020 es va convocar uni un any més tard es va formalitzar el contracte amb l’empresa. A causa de la pandèmia, però, aquesta va feri s’havia de traspassar el projecte. El nou contracte va fer-se el setembre deamb la consultora, la qual va passar a ser la titular de l’execució. El procés, però, va. "Pel temps transcorregut en la gestió i el procés administratiu de la cessió, es va sol·licitar ampliar el termini d’execució, ja que el retard produït en l’execució del contracte no és imputable a la contractista actual”, justifiquen lesde l’Ajuntament.Des de 2018 fins avui dia es resta a l’espera que esel nou projecte. A l’els diuen des de l’inici que la reparació és molt costosa i tenen. "S’ha de fer un pla que remodeli tot el camí, era molt car i no tenien ni un duro", explica el president de l’associació, que afegeix que ", que per girar dos o tres graus triga quatre anys"., que en el seuelectoral prometia "realitzar les accions necessàries per aconseguir el retorn del Tramvia Blau", té ara a les mans tornar a obrir les portes d’aquell vagó abandonat. Per a molts, la notícia de la tornada del Tramvia Blau seria com lad'aquesta setmana, la més gran i brillant de l'any.