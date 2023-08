Investiguen la mort d'un home a la Rambla de Barcelona

Un home de 60 anys ha mort el migdia d'aquest dijous a la, davant la font de. Lainvestiga la seva identitat, ja que no portava cap documentació, i la causa de la mort, que no sembla violenta, segons ha avançat El Caso i ha confirmat l'ACN. La hipòtesi del cos policial és que la víctima hauria patit un cop de calor, tot i que l'autòpsia ho haurà de confirmar.Cap a les 14:50 hores, diversos vianants han alertat als serveis d'emergències que hi havia un home inconscient i diverses dotacions dels'han desplaçat fins a la zona. Si bé, només han pogut confirmar la defunció.

